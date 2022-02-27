Уже в начале матча аристократы могли выйти вперед. Пулишич откликнулся на классную передачу Аспиликуэты, но убежище не смогло пробить голкипера соперника, сообщает 24 канал.

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Через четыре минуты опасно было у ворот "пенсионеров". С ударом Мане справился Менди, похваставшийся ярким сейвом.

В середине первого тайма мяч поразил игрока Челси, но главный арбитр встречи никак не отреагировал на это.

В конце первой 45-минутки Маунт из пределов штрафной упустил прекрасный момент забить, мяч пролетел вдали от ворот.

В начале второго тайма Салах оказался на газоне в штрафной Челси. Но судья снова разрешил борьбу и не указал на 11 метров.

На 49-й минуте Маунт стал неудачником эпизода. Футболист обыграл вратаря, ему оставалось только попасть в пустые ворота, но стойка спасла владение гостей. Легче было попасть, чем не попасть.