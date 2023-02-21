Месть за финал: новичок Ливерпуля забил красивый гол пяткой в ворота Реала в ЛЧ – видео

Мерсисайдцы хотят взять у мадридцев реванш за проигрыш в финале Лиги чемпионов-2022. Подопечные Клоппа открыли счёт уже на четвертой минуте.

Ливерпуль и Реал играют в 1/8 финала Лиги чемпионов, пишет 24 канал. Эти команды играли в последнем финале турнира, но теперь судьба свела их на первой стадии плей-офф.

Следите с нами Ливерпуль – Реал: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Англичане захватили инициативу и могли быстро открывать счет, если бы Гакпо не поскользнулся. Впрочем, "красные" решили не откладывать вопрос гола в длинный ящик.

Уже на 4-й минуте Ливерпуль открыл счет. Мерсисайдцам удалась классная позиционная атака, в ходе которой Салах хитрым пасом нашел в чужой площадке Нуньеса. Уругваец освободился от опеки и пяткой пробил мимо Куртуа.

Видео гола Дарвина Нуньеса:

Для Дарвина это уже четвёртый гол в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Летом нападающий перебрался в Ливерпуль из Бенфики за 75 миллионов фунтов и забил 11 мячей в 28 играх.