Ляпы голкиперов, гол пяткой и камбек: кто стал лучшим в огненном матче Ливерпуль – Реал

Первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между Ливерпулем и Реалом закончилась космическим счетом 2:5. Если первые 15 минут были за англичанами, то дальше на поле была только одна команда – Реал.

Стартовые 15 минут были самыми плохими в существовании мадридского клуба. Сначала Нуньес красиво пяткой поиздевался над Куртуа, но уже через несколько минут сам Тибо помог Ливерпулю удвоить преимущество. Бельгиец грубо ошибся у собственных ворот, что привело к голу Салаха. Счет стал уже 2:0 в пользу "мерсисайдцев".

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Уничтожение по-мадридски

Этот провальный старт и два пропущенных гола разбудили Реал, который на 21-й минуте благодаря усилиям Винисиуса отквитал один мяч 1:2. Испанские болельщики увидели лучик надежды в игре "сливочных". Однако еще до перерыва Жуниор сравнял счет 2:2. Не обошлось без грубой ошибки Алиссона. Достоинства команды Клоппа, как и не было.

Во втором тайме "Королевский клуб" сразу бросился штурмовать ворота. Уже на второй минуте второй 45-минутки Реал разыграл штрафную, как по нотам. Модрич подал со штрафного, а Милитао прибежал на передачу с дальней штанги и отправил мяч в сетку ворот Ливерпуля.

В период между 55-й и 67-й минуты Бензема оформил дубль в воротах хозяев и поставил точку в матче – 2:5, волевая победа Реала на выезде в первом матче. Подопечные Анчелотти уже одной ногой в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Лучшим футболистом матча по версии WhoScored признали Винисиуса. Жуниор получил оценку 9.5. Недаром ведь Винни не только забил два гола в ворота Ливерпуля, но и классно отрабатывал в защиту.

Вне 9 баллов получил и автор второго дубля Бензема – 9.1.

А вот лучшим в составе Ливерпуля стал Салах, воспользовавшийся ошибкой Куртуа, забив второй и последний гол Ливерпуля в матче – 8.2.

Что касается голкиперов-неудачников, то игра Алиссона оценена в скудном 4.3 балла, а Куртуа немного выше баллом – 5.1. Но все равно очень слабо, как для лучшего вратаря мира.



Ливерпуль – Реал: оценки игроков / Скриншот из WhoScored

Ответный матч 1/8 финала ЛЧ Реал – Ливерпуль состоится 15 марта в Мадриде. Шансов у подопечных Клоппа уже почти нет.