Ливерпуль уверенно одолел Порту в матче с роскошными голами: видеообзор игры

Ливерпуль и Порту 24 ноября сыграли в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов. Футболисты Юргена Клоппа одержали пятую победу в пяти матчах.

Ливерпуль – Порту 2:0

Голы: Алькантара, 52, Салах, 70

Матч начался с атак гостей. Тареми головой замкнул прострел с фланга. Мяч летел в ворота Ливерпуля, но на его пути встал защитник.

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Уже через пять минут снова остро было у ворот английского клуба. Мяч оказался в ногах Отавиу, но совсем не удался удар у флангового полузащитника Порту. Еще на этой же минуте Отавиу уже оказался на газоне, сигнализировав о фоле со стороны соперника. Но арбитр не стал реагировать на апелляции игрока португальской команды.

Уже в середине первого тайма первые проблемы появились в составе гостей. Центральный защитник Пепе не сумел продолжить матч.

Ливерпуль выровнял игру и даже взял инициативу в свои руки. На 37-й минуте Мане открыл счет во встрече. Но взятие ворот было отменено из-за офсайда.

Команды так и не смогли открыть счет в первом тайме – 0:0.

Щедрый на голы тайм

После перерыва хозяева первыми размочили нули на табло. На 52-й минуте Ливерпуль получил право на штрафной, но подача во вратарскую не принесла угрозы. Футболисты порта легко отбились, но на этом атака не завершилась. Мяч отлетел прямо под удар Алькантары, который бильярдным ударом отправил мяч прямо в угол ворот – 1:0.

Видео первого взятия ворот

После забитого гола Ливерпуль имел отличный шанс удвоить преимущество. Окслейд – Чемберлен пробил с грани штрафной, но мяч пролетел в считанных сантиметрах от стойки.

На 70-й минуте хозяева увеличили преимущество. На Салаха прошла передача почти через все поле. Нападающий обыгрался с Хендерсоном, который отдал ответный пас. Салах мастерски убрал защитника и пробил в ближний угол – 2:0.

Второй гол Ливерпуля: видео

Отыгрываться нужно было Порту, но момент снова был у Ливерпуля. Хендерсон пробил рядом со стойкой. Опасен был штрафной у ворот португальцев.