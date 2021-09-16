Ливерпуль сделал камбэк и победил Милан в сумасшедшем матче Лиги чемпионов: видео
Источник:24 канал
Ливерпуль и Милан 15 сентября встретились в 1 туре группового этапа Лиги чемпионов. Поединок на "Энфилде" завершился волевой победой Ливерпуля.
Ливерпуль – Милан 3:2
Голы: Томори, 9 (авт), Салах, 49, Хендерсон, 69 – Ребич, 42, Диас, 44
Незабитый пенальти: Салах, 14 (Ливерпуль)
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- Ливерпуль и Милан имеют богатую историю встреч. Достаточно вспомнить, что команды дважды за последние 20 лет встречались в финале Лиги чемпионов.
- В 2005 году "мерсисайдцы" создали "стамбульское чудо" и победили итальянцев в невероятном финале. "Россонери" взяли реванш через 2 года.
- В последние годы Ливерпуль стал постоянным участником Лиги чемпионов и даже выиграл турнир в 2019 году. В то же время Милан только вернулся в Лигу чемпионов.
Агрессивное начало от Ливерпуля
Подопечные Юргена Клоппа чрезвычайно мощно начали поединок. "Мерсисайдцы" своим интенсивным и агрессивным футболом зажали Милан в штрафном.
Уже на 9 минуте хозяева открыли счет в игре. Трент Александер-Арнольд обыгрался с Салахом и продолжил движение в штрафной соперника. Защитник мощно пробил и мяч рикошетом от Томори оказался в сетке ворот.
Видео автогола Томори
Довольно быстро на табло могло гореть 2:0. Ливерпуль получил право пробить пенальти, но Салах не смог переиграть Меньяна. Голкипер отбил мяч перед собой, в результате чего Ливерпуль получил еще один шанс.
Жота в падении пытался направить мяч в ближний угол, однако голкипер Милана снова был на высоте. На 30 минуте Салах мог исправиться за упущенный пенальти.
Египтянин нанес красивый удар из-за пределов штрафного, однако и здесь голкипер Милана был на высоте!
Двойной удар Милана
Долгое время Милан не мог банально перейти центр поля с мячом. Но перед свистком на перерыв на поле словно выпустили новых футболистов.
На 42 минуте восстановил паритет. "Россонери" провели удачную комбинационную атаку: Салемакерс пробросил мимо игрока Ливерпуля и отдал Леау, который в штрафном нашел Ребича. Хорват уверенно переиграл Алиссона – 1:1!
Видео гола Ребича
Уже через 2 минуты на табло горело 2:1 в пользу Милана. Подопечные Стефано Пиоли провели быструю атаку левым флангом. Леау отдал в штрафном на Ребича, но на этот раз хорват решил не пробивать.
Анте отдал пас в центр штрафного на Эрнандеса, удар которого успел на себя взять защитник Ливерпуля. Но мяч в пустые ворота добил Диас.
Видео гола Диаса
Волевая победа Ливерпуля
Сразу после перерыва Ливерпуль отыгрался. Ориги прекрасным "черпаком" отрезал защиту Милана и отправил Салаха на рандеву с голкипером. На этот раз Мохамед выиграл свою дуэль.
Видео гола Салаха
Забитый гол вернул уверенность команде Клоппа, которая с новым настроем продолжила наступать на ворота Милана.
Преимущество "мерсисайдцев" воплотилось в третий гол на 69 минуте. Хендерсон после углового бильярдным ударом заставил капитулировать Меньяну.
Видео гола Хендерсона
Третий гол несколько успокоил Ливерпуль, который контролировал матч, однако играл с холодной головой. В итоге англичане не позволили Милану вернуться в матч и удержали победный результат.