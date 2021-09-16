Ливерпуль сделал камбэк и победил Милан в сумасшедшем матче Лиги чемпионов: видео

Ливерпуль и Милан 15 сентября встретились в 1 туре группового этапа Лиги чемпионов. Поединок на "Энфилде" завершился волевой победой Ливерпуля.

Ливерпуль – Милан 3:2

Голы: Томори, 9 (авт), Салах, 49, Хендерсон, 69 – Ребич, 42, Диас, 44

Незабитый пенальти: Салах, 14 (Ливерпуль)

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Ливерпуль и Милан имеют богатую историю встреч. Достаточно вспомнить, что команды дважды за последние 20 лет встречались в финале Лиги чемпионов.

В 2005 году "мерсисайдцы" создали "стамбульское чудо" и победили итальянцев в невероятном финале. "Россонери" взяли реванш через 2 года.

В последние годы Ливерпуль стал постоянным участником Лиги чемпионов и даже выиграл турнир в 2019 году. В то же время Милан только вернулся в Лигу чемпионов.

Агрессивное начало от Ливерпуля

Подопечные Юргена Клоппа чрезвычайно мощно начали поединок. "Мерсисайдцы" своим интенсивным и агрессивным футболом зажали Милан в штрафном.

Уже на 9 минуте хозяева открыли счет в игре. Трент Александер-Арнольд обыгрался с Салахом и продолжил движение в штрафной соперника. Защитник мощно пробил и мяч рикошетом от Томори оказался в сетке ворот.

Видео автогола Томори

Довольно быстро на табло могло гореть 2:0. Ливерпуль получил право пробить пенальти, но Салах не смог переиграть Меньяна. Голкипер отбил мяч перед собой, в результате чего Ливерпуль получил еще один шанс.

Жота в падении пытался направить мяч в ближний угол, однако голкипер Милана снова был на высоте. На 30 минуте Салах мог исправиться за упущенный пенальти.

Египтянин нанес красивый удар из-за пределов штрафного, однако и здесь голкипер Милана был на высоте!

Двойной удар Милана

Долгое время Милан не мог банально перейти центр поля с мячом. Но перед свистком на перерыв на поле словно выпустили новых футболистов.

На 42 минуте восстановил паритет. "Россонери" провели удачную комбинационную атаку: Салемакерс пробросил мимо игрока Ливерпуля и отдал Леау, который в штрафном нашел Ребича. Хорват уверенно переиграл Алиссона – 1:1!

Видео гола Ребича

Уже через 2 минуты на табло горело 2:1 в пользу Милана. Подопечные Стефано Пиоли провели быструю атаку левым флангом. Леау отдал в штрафном на Ребича, но на этот раз хорват решил не пробивать.

Анте отдал пас в центр штрафного на Эрнандеса, удар которого успел на себя взять защитник Ливерпуля. Но мяч в пустые ворота добил Диас.

Видео гола Диаса

Волевая победа Ливерпуля

Сразу после перерыва Ливерпуль отыгрался. Ориги прекрасным "черпаком" отрезал защиту Милана и отправил Салаха на рандеву с голкипером. На этот раз Мохамед выиграл свою дуэль.

Видео гола Салаха

Забитый гол вернул уверенность команде Клоппа, которая с новым настроем продолжила наступать на ворота Милана.

Преимущество "мерсисайдцев" воплотилось в третий гол на 69 минуте. Хендерсон после углового бильярдным ударом заставил капитулировать Меньяну.

Видео гола Хендерсона

Третий гол несколько успокоил Ливерпуль, который контролировал матч, однако играл с холодной головой. В итоге англичане не позволили Милану вернуться в матч и удержали победный результат.