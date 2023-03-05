5 марта состоится центральный поединок 26-го тура чемпионата Англии. Между собой сойдутся две наиболее титулованные команды страны и принципиальные соперники Ливерпуль и Манчестер Юнайтед, пишет 24 канал.

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Мерсисайдцы переживают не лучшие времена. Команда Клоппа уже практически вылетела из Лиги чемпионов (2:5 от Реала в первом матче), а также застряла в середине турнирной таблицы.

Хотя три победы в последних 4-х матчах позволили Ливерпулю подняться на шестую строчку. Расстояние от топ-четверки составляет шесть баллов. В свою очередь, МЮ пока является фаворитом в борьбе за путевку в Лигу чемпионов.

Подопечные тен Хага сейчас третьи, в четырех баллах впереди Тоттенхэма и в восьми – впереди Ньюкасла. Правда "сороки" сыграли на матч меньше, а "шпоры" – на матч больше.

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Прямая трансляция игры пройдет на онлайн-сервисе Megogo. Также сайт 24 канала проведет тестовую онлайн-трансляцию матча Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Она будет доступна в этой новости. Начало – 5 марта в 18:30 по Киеву.

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед онлайн