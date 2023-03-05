5 березня відбудеться центральний поєдинок 26 туру чемпіонату Англії. Між собою зійдуться дві найтитулованіші команди країни та принципові суперники Ліверпуль та Манчестер Юнайтед, пише 24 канал.

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Мерсисайдці переживають не найкращі часи. Команда Клоппа вже практично вилетіла з Ліги чемпіонів (2:5 від Реалу в першому матчі), а також застрягла в середині турнірної таблиці.

Хоча три перемоги в останніх 4-х матчах дозволили Ліверпулю піднятись на шосту сходинку. Відстань від топ-четвірки складає шість балів. У свою чергу МЮ поки є фаворитом у боротьбі за путівку в Лігу чемпіонів.

Підопічні тен Хага наразі треті, у чотирьох балах попереду Тоттенхема та у восьми – попереду Ньюкасла. Правда "сороки" зіграли на матч менше, а "шпори" – на матч більше.

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Пряма трансляція гри відбудеться на онлайн-сервісі Megogo. Також сайт 24 каналу проведе тестову онлайн-трансляцію матчу Ліверпуль – Манчестер Юнайтед. Вона буде доступна в цій новині. Початок – 5 березня о 18:30 за київським часом.

Ліверпуль – Манчестер Юнайтед онлайн