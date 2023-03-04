В центральном матче 26 тура АПЛ сойдутся наиболее титулованные команды Англии. Ливерпуль на своем поле примет принципиального соперника в лице Манчестер Юнайтед, пишет 24 канал.

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Команда Юргена Клоппа находится на грани провала сезона. "Красные" фактически уже попрощались с Лигой чемпионов после домашних 2:5 против Реала. В чемпионате же мерсисайдцы также не могут похвастаться успехами.

Ливерпуль долго держался внутри таблицы, но три победы в последних четырех матчах позволили "красным" подняться на 6 место. Теперь же цель "красных" – место в топ-четверке.

Расстояние составляет шесть баллов, но при этом у четвертого Тоттенхэма на две сыгранные встречи больше. Зато у МЮ не должно быть проблем с местом в топ-четверке.

На данный момент команда тен Хага идет третьей и опережает Ливерпуль на 10 баллов. При этом у команды есть успехи в еврокубках. Полторы недели назад "красные дьяволы" смогли выбить из Лиги Европы фаворита турнира Барселону.

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Между тем букмекеры оценили шансы "красных" команд в дерби. По их мнению, фаворитом является именно Ливерпуль, на который можно поставить по 2,48. Коэффициент на Манчестер Юнайтед составляет 3,00, а на ничью – 3,75.

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При этом эксперты почти не сомневаются в том, что будет много голов. Коэффициент на "тотал больше 2,5" составляет 1,67, в то время как на ТМ – 2,27. Главными фаворитами на забитый гол являются футболисты:

Мохаммед Салах (Ливерпуль) – 2,60

Маркус Решфорд (Манчестер Юнайтед) – 2,80

Дарвин Нуньес (Ливерпуль) – 2,90

Коди Гакпо (Ливерпуль) – 4,00

Ваут Вегхорст (Манчестер Юнайтед) – 4,30

Энтони (Манчестер Юнайтед) – 4,60

Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) – 4,70

Стефан Байчетич (Ливерпуль) – 9,00

Казэмиро (Манчестер Юнайтед) – 11,00

Фабиньо (Ливерпуль) – 12,00

История встреч

Соперники по северо-западному дерби отыграли уже 212 очных поединков. Преимущество на стороне манкунианцев – 84 победы против 70 у Ливерпуля при 58 ничьих. Интересно, что в последних пяти встречах команды на двоих забивали как минимум по три гола.

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В прошлом сезоне мерсисайдцы дважды разнесли оппонента (4:0 и 5:0), но в первом круге этого розыгрыша МЮ был сильнее (2:1). На голы Санчо и Рэшфорда "красные" ответили точным ударом Салаха.

Видеообзор матча Ливерпуль – Манчестер Юнайтед: