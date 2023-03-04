У центральному матчі 26 туру АПЛ зійдуться найбільш титуловані команди Англії. Ліверпуль на своєму полі прийме принципового суперника у особі Манчестер Юнайтед, пише 24 канал.

До теми Перший трофей за п'ять років: Манчестер Юнайтед став переможцем Кубка англійської ліги

Команда Юргена Клоппа знаходиться на межі провалу сезону. "Червоні" фактично вже попрощались з Лігою чемпіонів після домашніх 2:5 проти Реала. В чемпіонаті ж мерсисайдці також не можуть похизуватись успіхами.

Ліверпуль довго тримався в середині таблиці, але три перемоги в останніх чотирьох матчах дозволили "червоним" піднятись на 6 місце. Тепер же мета "червоних" – місце в топ-четвірці.

Відстань наразі складає шість балів, але при цьому у четвертого Тоттенхема на дві зіграні зустрічі більше. Натомість у МЮ не має бути проблем з місце в топ-четвірці.

На даний момент команда тен Хага йде третьою і випереджає Ліверпуль аж на 10 балів. При цьому команда має успіхи в єврокубках. Півтора тижні тому "червоні дияволи" змогли вибити з Ліги Європи фаворита турніру Барселону.

Прогноз Favbet

Тим часом, букмекери оцінили шанси "червоних" команд у дербі. На їх думку, фаворитом є саме Ліверпуль, на який можна поставити за 2,48. Натомість коефіцієнт на Манчестер Юнайтед складає 3,00, а на нічию – 3,75.

Читайте також Топова черга за талантом: гранди Англії та Італії зацікавлені в послугах героя Шахтаря

При цьому експерти майже не мають сумнівів у тому, що буде багато голів. Коефіцієнт на "тотал більше 2,5" становить 1,67, тоді як на ТМ – 2,27. Головними фаворитами на забитий гол є наступні футболісти:

Мохамед Салах (Ліверпуль) – 2,60

Маркус Решфорд (Манчестер Юнайтед) – 2,80

Дарвін Нуньєс (Ліверпуль) – 2,90

Коді Гакпо (Ліверпуль) – 4,00

Ваут Вегхорст (Манчестер Юнайтед) – 4,30

Ентоні (Манчестер Юнайтед) – 4,60

Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) – 4,70

Стефан Байчетич (Ліверпуль) – 9,00

Каземіро (Манчестер Юнайтед) – 11,00

Фабіньо (Ліверпуль) – 12,00

Історія зустрічей

Суперники по північнозахідному дербі відіграли вже 212 очних поєдинків. Перевага на боці манкуніанців – 84 перемоги проти 70-ти у Ліверпуля при 58-ми нічиїх. Цікаво, що в останніх п'яти зустрічах команди на двох забивали як мінімум по три голи.

Варто знати Стрімке підвищення після УПЛ: Ліверпуль може замінити Клоппа колишнім наставником Шахтаря

Минулого сезону мерсисайдці двічі рознесли опонента (4:0 та 5:0), але у першому колі цього розіграшу МЮ був сильнішим (2:1). На голи Санчо і Решфорда "червоні" відповіли точним ударом Салаха.

Відеоогляд матчу Ліверпуль – Манчестер Юнайтед: