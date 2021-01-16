Непримиримые соперники Ливерпуль и Манчестер Юнайтед встретятся 17 января в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок можно посмотреть онлайн в Украине.

Поединок Ливерпуль – Манчестер Юнайтед состоится в воскресенье, 17 января. Начало игры в 18:30. Об этом сообщает 24 канал.

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Матчи чемпионата Англии в Украине транслирует только телеканал Setanta Sport.

Он доступен на ОТТ-сервисах: Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации.

О включении Setanta Sports в свои пакеты сообщили такие провайдеры: "Терра-Телеком" (Киевская область), "Инфомир" (Одесса), "ЛокалНет" (Киев), "Копейка" (Львов) и "Бриз" (Одесса).

Также канал доступен и для пользователей Xtra TV. Канал доступен всем пользователям сервиса Ланет.TV.

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