На это можно смотреть долго: звезда Ливерпуля забил невероятный гол в матче Кубка – крутое видео

Доминику Собослаи удался шедевральный выстрел из-за пределов штрафной точно в "девятку" ворот Лестера. Гол венгра помог команде Клоппа пройти дальше.

Ливерпуль успешно стартовал в Кубке английской лиги. В 1/16 финала команда Юргена Клоппа почти резервным составом одолела Лестер (3:1), пишет 24 канал.

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"Красные" пропустили первыми, но в начале второго тайма Гакпо сравнял счет. Победу же для Ливерпуля вырвали две суперголы.

На 65 минуте на поле появился Доминик Собослаи и уже через пять минут невероятной пушкой в дальнюю "девятку" поразил ворота Лестера. Напомним, что венгр летом перешел в Ливерпуль из Лейпцига за 70 миллионов евро.

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Точку во встрече поставил Диогу Жота и сделал это тоже красиво. Португалец искусно пяткой замкнул прострел Квансы с фланга. Таким образом мерсисайдцы прошли в 1/8 финала, где сыграют против Борнмута украинца Ильи Забарного.

Голы Собослаи и Жоты – в видеообзоре матча Ливерпуль – Лестер: