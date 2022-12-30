Защитник сборной Бельгии забил два автогола в матче АПЛ и сыграл на руку Ливерпулю
Лестер первым забил в ворота команды Клоппа, но Ваут Фаэс подставил свою команду. Еще в первом тайме бельгиец дважды расписался в своих воротах и подарил красным победу.
Ливерпуль – Лестер 2:1
Голы: Фаэс, 38 (автогол), Фаэс, 45 (автогол) – Дьюсбери-Холл, 4
В чемпионате Англии начался 18-й тур сезона 2022-2023. На пятницу были вынесены две встречи, но наибольшее внимание было приковано к дуэли Ливерпуля и Лестера, пишет 24 канал.
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Обе команды этого сезона, скорее, разочаровывают фанатов. Мерсисайдцы потеряли очки в восьми матчах и застряли на шестой строчке в АПЛ. Расстояние до лидера Арсенала составляет 15 баллов.
Кадровые проблемы
Лестер долгое время шел в зоне вылета, но 5 побед в последних семи матчах позволили подопечным Роджерса подняться на 13 позицию. Перед отчетным матчем у Ливерпуля были некоторые кадровые проблемы в атаке.
Роберто Фирмино, Диогу Жота и Луис Диас были недоступны из-за травм, а новичок Коди Гакпо еще не готов дебютировать за "красных". У Лестера также выпало несколько важных футболистов, речь о Мэддисоне, Прате, Джастине и Эвансе.
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Лестер забил первым
Поединок начался удачно для "лис", ведь Ливерпуль очень плохо сыграл в защите после стремительной контратаки Лестера. После скидки от Дака хавбек Дьюсбери-Холл выбежал один на один с Алиссоном и открыл счет.
Впрочем, в дальнейшем фортуна отвернулась от гостей и речь не только об игровом доминировании Ливерпуля. Сначала травмы получил Патсон Дакка, которого заменили на Джейми Варди в середине первого тайма.
Но главным антигероем встречи следует называть бельгийского центрбека "лис" Ваута Фаэса. 24-летний игрок умудрился в течение семи минут дважды записать на свой счет автогол.
Черный день бельгийца
На 38 минуте Ваут чудным способом срезал мяч в свои ворота после прострела от Александера-Арнольда. А перед самым перерывом Фаэс оказался в неудачном месте, когда Нуньес вышел один на один с Уордом.
Дарвин ударил в стойку, но он ее мяч отскочил в ногу горе-бельгийца и очутился в воротах. Роджерс решил не менять защитника, но во втором тайме у гостей было мало шансов нападения.
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Ливерпуль имел несколько хороших моментов, но Салах и Нуньес теряли свои моменты. Поэтому счет до финального свистка так и не изменился, что позволило мерсисайдцам одержать четвертую победу в АПЛ подряд.
Однако пока подняться выше шестого места у подопечных Клоппа не выходит. Ливерпуль только приблизился на расстояние одного балла в Манчестер Юнайтед, но у подопечных тэн Хага остается игра в запасе.