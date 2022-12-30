Ливерпуль – Лестер 2:1

Голы: Фаэс, 38 (автогол), Фаэс, 45 (автогол) – Дьюсбери-Холл, 4

В чемпионате Англии начался 18-й тур сезона 2022-2023. На пятницу были вынесены две встречи, но наибольшее внимание было приковано к дуэли Ливерпуля и Лестера, пишет 24 канал.

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Обе команды этого сезона, скорее, разочаровывают фанатов. Мерсисайдцы потеряли очки в восьми матчах и застряли на шестой строчке в АПЛ. Расстояние до лидера Арсенала составляет 15 баллов.

Кадровые проблемы

Лестер долгое время шел в зоне вылета, но 5 побед в последних семи матчах позволили подопечным Роджерса подняться на 13 позицию. Перед отчетным матчем у Ливерпуля были некоторые кадровые проблемы в атаке.

Роберто Фирмино, Диогу Жота и Луис Диас были недоступны из-за травм, а новичок Коди Гакпо еще не готов дебютировать за "красных". У Лестера также выпало несколько важных футболистов, речь о Мэддисоне, Прате, Джастине и Эвансе.

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Лестер забил первым

Поединок начался удачно для "лис", ведь Ливерпуль очень плохо сыграл в защите после стремительной контратаки Лестера. После скидки от Дака хавбек Дьюсбери-Холл выбежал один на один с Алиссоном и открыл счет.

Впрочем, в дальнейшем фортуна отвернулась от гостей и речь не только об игровом доминировании Ливерпуля. Сначала травмы получил Патсон Дакка, которого заменили на Джейми Варди в середине первого тайма.

Но главным антигероем встречи следует называть бельгийского центрбека "лис" Ваута Фаэса. 24-летний игрок умудрился в течение семи минут дважды записать на свой счет автогол.

Черный день бельгийца

На 38 минуте Ваут чудным способом срезал мяч в свои ворота после прострела от Александера-Арнольда. А перед самым перерывом Фаэс оказался в неудачном месте, когда Нуньес вышел один на один с Уордом.

Дарвин ударил в стойку, но он ее мяч отскочил в ногу горе-бельгийца и очутился в воротах. Роджерс решил не менять защитника, но во втором тайме у гостей было мало шансов нападения.

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Ливерпуль имел несколько хороших моментов, но Салах и Нуньес теряли свои моменты. Поэтому счет до финального свистка так и не изменился, что позволило мерсисайдцам одержать четвертую победу в АПЛ подряд.

Однако пока подняться выше шестого места у подопечных Клоппа не выходит. Ливерпуль только приблизился на расстояние одного балла в Манчестер Юнайтед, но у подопечных тэн Хага остается игра в запасе.

Стоит знать. Следующий матч "красные проведут уже 2 января, соперником станет лондонский Брентфорд. В свою очередь третьего числа Лестер будет противостоять дома Фулхэму.