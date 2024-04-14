Неожиданное фиаско: Ливерпуль закрутил интригу в борьбе за "золото", проиграв середняку АПЛ

Команда Юргена Клоппа длительное время лидировала в АПЛ, рассчитывая добыть чемпионство. Однако в последних матчах результаты "мерсисайдцев" не радуют болельщиков.

Ливерпуль – Кристал Пэлас 0:1

Гол: Эзе, 14

В воскресенье, 14 апреля, на стадионе "Энфилд" в рамках 33-го тура АПЛ Ливерпуль принимал Кристал Пэлас. В первом круге встреча соперников завершилась победой "красных" (2:1), пишет 24 Канал.

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Кризис Ливерпуля

Уже в начале встречи гости открыли счет. На 14-й минуте матча хавбек "орлов" Эберечи Эзе воспользовался пасом Тайрика Митчелла и огорчил голкипера Ливерпуля Алиссона.

У подопечных Юргена Клоппа оставалось достаточно времени, чтобы не только сравнять счет, но и вырвать победу. Однако футболисты "красных" раз за разом теряли свои моменты. Более того, гости тоже не отсиживались в обороне и могли поймать Ливерпуль на контратаке.

После перерыва Клопп провел сразу несколько замен, надеясь переломить ход встречи. Однако голкипер "орлов" Дин Хендерсон поймал кураж и отбивал все мячи, которые летели в рамку ворот.

В итоге матч завершился сенсационной победой Кристал Пэлас (1:0). Ливерпуль потерпел второе подряд поражение на этой неделе. В четверг, 11 апреля, команда Клоппа дома уступила Аталанте (0:3) в матче Лиги Европы.

Турнирное положение

Поражение Ливерпуля обострило борьбу за чемпионство. После 32-х сыгранных матчей "красные" отстают от лидера Манчестер Сити на два очка. Jшибкой соперников может воспользоваться Арсенал, если победит Астон Виллу.

Кристал Пэлас сохранил 14-е место в турнирной таблице. Команда набрала 33 очка в 32 матчах.

Видеообзор матча Ливерпуль – Кристал Пэлас