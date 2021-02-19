Ливерпуль 20 февраля на своем поле будет принимать Эвертон в рамках 25 тура АПЛ. Букмекеры оценили шансы клубов на победу в этой встрече.

Ливерпуль – Эвертон: перед матчем

Ливерпуль и Эвертон располагаются рядом в турнирной таблице АПЛ. Команда Юргена Клоппа идет шестой, а сразу ей в спину дышат "ириски" – 7 место. Разница между клубами составляет всего три пункта.

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Подопечные Карло Анчелотти подходят к матчу с серией из двух поражений в чемпионате. Последний раз Эвертон побеждал в АПЛ еще 12 января 2021 года, когда переиграл Вулверхэмптон (1: 2). Еще хуже дела у Ливерпуля, они уже в течение трех матчей не знают вкуса побед. Последний успех был в матче против Вест Хэма 31 января 2021 года (1: 3). Такая неудачная игра отбросила "мерсисайдцев" с лидера АПЛ аж на 6 место.

История противостояний между этими командами довольно большая – 203 поединка. Здесь преимуществом обладает Ливерпуль – 78 побед. На 21 успех в Эвертона меньше – 57. Еще 68 поединков завершились ничьей. Что до голов, то тоже лучше результативность у подопечных Клоппа – 282 мяча. "Ириски" же наколотили в ворота Ливерпуля – 231 результативный удар.

Центральный матч 25 тура АПЛ Ливерпуль – Эвертон состоится в субботу, 20 декабря. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30

Прогноз от Favbet

Букмекеры отдают существенное преимущество в пользу хозяев матча – 1,46. Значительно меньше верят в победу Эвертона – 7,30. Не исключено, что матч на "Энфилде" завершится ничьей – 4,80.

Скорее всего футболисты обеих команд смогут запомниться голами в матче – 1,79. Фанаты Ливерпуля первыми будут праздновать гол в этой встрече – 1,39. На то, что первыми в матче нули на табло размочим игроков Эвертона можно сделать ставку с коэффициентом 3,30. Идентичные показатели стоят и на последний гол во встрече.

Первый результативный удар в матче может выйти довольно быстрым (1-15 мин) – 2,79.

С каким результатом может завершиться поединок? Ливерпуль победит со счетом 2:0. На такие цифры на табло стоит коэффициент 7,20. На такой же счет, но уже в пользу Эвертона – 41,00.

Футбольные фанаты всегда с нетерпением хотят увидеть пенальти, где футболистов ждет настоящая фортуна. Однако в этом жарком противостоянии их вероятно не будет – 1,45. Также не следует ожидать болельщикам и удаления – 1,13.