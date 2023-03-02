Юношеский максимализм: команды устроили массовую драку в рамках еврокубкового матча – видео

Футбол всегда ценился тем, что может подарить всем невероятную палитру эмоций. Однако иногда не все могут с ними справиться.

Драка произошла при участии молодежных команд Ливерпуля и Порта в рамках Юношеской лиги УЕФА. Арбитр был вынужден наказывать футболистов красными карточками.

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Не справились с эмоциями

Юниорские составы Ливерпуля и Порту встретились в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Коллективы не смогли определить более сильного в основное время – все перешло в руки послематчевой серии пенальти. Ливерпуль не реализовал свою же первую попытку, поэтому игроки "мерсисайдцев" до последнего удара были в максимальном напряжении. Команды выполнили по семь ударов, а свою последнюю попытку нападающий "драконов" Умару Канде забить не смог, чем и подарил Ливерпулю выход в следующий раунд.

Счастливые "красные" побежали обнимать своего голкипера и по дороге зацепили изуродованного Канде, что и спровоцировало массовый конфликт. Между футболистами обоих коллективов началась потасовка, в которой сложно было что-то разобрать. Молодые игроки и тренеры команд вцепились друг в друга и успокоились всего через несколько минут. Последствия столкновения – две красные карточки Ливерпуля и одна Порту, а также разбитая губа игрока "мерсисайдцев" Бена Доука.

Видео массовой драки: