На выходных Барселона сенсационно проиграла аутсайдеру чемпионата Испании Альмерии. Команда Хави впервые в сезоне Ла Лиги не смогла забить, пишет 24 канал.

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Кроме того, один из игроков каталонцев отметился некрасивым поступком на поле. Во время матча фанаты Альмерии выкрикивали обидные слова в адрес Гави.

В итоге испанец не сдержался. 18-летний хавбек развернулся к болельщикам и потряс своим мужским половым органом в их адрес, вызвав волну недовольства.

Видео некрасивого поступка Гави:

Напомним, что Гави является воспитанником Барселоны. Всего за полтора сезона он успел провести 81 поединок за каталонцев, отличившись четырьмя голами. В 2022 году испанец был признан лучшим молодым игроком мира.

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После 23 туров в чемпионате Испании Барселона уверенно лидирует, опережая Реал на семь баллов. В следующем туре команда Хави будет принимать Валенсию.