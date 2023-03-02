Бійка сталась за участі молодіжних команд Ліверпуля та Порту в рамках Юнацької ліги УЄФА. Арбітр був вимушений карати футболістів червоними картками.

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Не впорались з емоціями

Юніорські склади Ліверпуля та Порту зустрілися в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА. Колективи не змогли визначити сильнішого в основний час – все перейшло до рук післяматчевої серії пенальті. Ліверпуль не реалізував свою ж першу спробу, тому гравці "мерсисайдців" до останнього удару були в максимальній напрузі. Команди виконали по сім ударів, а свою останню спробу нападник "драконів" Умару Канде забити не зміг, чим і подарував Ліверпулю вихід до наступного раунда.

Щасливі "червоні" побігли обіймати свого голкіпера і дорогою зачепили знівеченого Канде, що і спровокувало масовий конфлікт. Між футболістами обох колективів почалась бійка, в якій складно було щось розібрати. Молоді гравці та тренери команд вчепились одне в одного і заспокоїлись лише через кілька хвилин. Наслідки сутички – дві червоні картки Ліверпулю та одна Порту, а також розбита губа гравця "мерсисайдців" Бена Доука.

Відео масової бійки: