Топовая очередь за талантом: гранды Англии и Италии заинтересованы в услугах героя Шахтера
Источник:Topskills Sport UK
Донецкий Шахтер продолжает воспитывать очень перспективную молодежь, способную засиять в Европе. На этот раз к себе внимание приковал сторож ворот "горняков".
Английский Ливерпуль и итальянский "Интер" заинтересованы в услугах Анатолия Трубина. Шахтер готов отпустить своего питомца за солидную сумму.
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Желаемый талант
В список желающих подписать Анатолия Трубина добавились еще два европейских гранда – Ливерпуль и Интер. Ранее сообщалось, что украинский вратарь приковал к себе интерес испанской Севилье да кризисного Ювентуса Шахтер уже нашел замену Анатолию в лице Дмитрия Ризныка, поэтому "горняки" смело могут отпускать Трубина в Европу.
Маститых европейских клубов удивил перформанс Трубина в матче с Ренном в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Тогда украинский голкипер сделал 7 сейвов во время встречи и отразил 3 послематчевых пенальти. Впоследствии Трубин заслуженно попал в номинацию игрока недели Лиги Европы и в команду тура. Интересно, что Шахтер хочет выручить за своего молодого голкипера 40 миллионов евро, несмотря на то, что Трубин не желает продлевать с "горняками" контракт, который заканчивается летом 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 11 миллионов евро.
Карьера Анатолия Трубина
- Украинский вратарь – питомец донецкого Шахтера. Трубин успел провести за "горняков" 53 поединка, в которых пропустил 41 гол.
- На Анатолия обратили внимание, когда он выдал несколько феерических матчей в рамках Лиги чемпионов в сезоне 2020/2021.
- Также Трубин уже сыграл три матча за национальную сборную Украины, в которых пропустил 5 мячей.