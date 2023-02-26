Топовая очередь за талантом: гранды Англии и Италии заинтересованы в услугах героя Шахтера

Донецкий Шахтер продолжает воспитывать очень перспективную молодежь, способную засиять в Европе. На этот раз к себе внимание приковал сторож ворот "горняков".

Английский Ливерпуль и итальянский "Интер" заинтересованы в услугах Анатолия Трубина. Шахтер готов отпустить своего питомца за солидную сумму.

Достойно внимания "Посвящаем это украинскому народу": Артета рассказал, как Зинченко стал капитаном Арсенала

Желаемый талант

В список желающих подписать Анатолия Трубина добавились еще два европейских гранда – Ливерпуль и Интер. Ранее сообщалось, что украинский вратарь приковал к себе интерес испанской Севилье да кризисного Ювентуса Шахтер уже нашел замену Анатолию в лице Дмитрия Ризныка, поэтому "горняки" смело могут отпускать Трубина в Европу.

Маститых европейских клубов удивил перформанс Трубина в матче с Ренном в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Тогда украинский голкипер сделал 7 сейвов во время встречи и отразил 3 послематчевых пенальти. Впоследствии Трубин заслуженно попал в номинацию игрока недели Лиги Европы и в команду тура. Интересно, что Шахтер хочет выручить за своего молодого голкипера 40 миллионов евро, несмотря на то, что Трубин не желает продлевать с "горняками" контракт, который заканчивается летом 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 11 миллионов евро.

Карьера Анатолия Трубина