Ливерпуль за рекордную сумму договорился о трансфере тренера на замену Клоппу

Юрген Клопп по окончании сезона-2023/2024 покинет Ливерпуль. Он заранее объявил о своем уходе, поэтому у "красных" было время найти ему замену.

После решения основного кандидата на должность главного тренера Хаби Алонсо остаться в Байере, Ливерпуль начал искать альтернативные варианты. Руководство "красных" остановилось на кандидатуре наставника Фейенорда Арне Слота.

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Переговоры закончились успешно

У него был действующий контракт до окончания сезона-2025/2026 и нидерландцы сразу дали понять, что бесплатно его не отпустят. Поэтому между клубами начались переговоры по компенсации, ведь сам тренер изъявил желание возглавить Ливерпуль.

Стороны в итоге достигли договоренности. Фейеноорд получит от 13 до 15 миллионов евро, что сделает трансфер Слота самым дорогим среди тренеров в истории нидерландского футбола.

"Красные" также уже договорились с 45-летним специалистом по условиям личного контракта. Вместе с Арне Слотом присоединятся к новому клубу также два его ассистента в Фейенорде – Сипке Гулсгофф и Рубен Петерс.

Интересно. Таким образом, заканчивается почти 9-летняя история Юргена Клоппа в Ливерпуле. За это время под руководством немца "красные" завоевали 7 титулов. Его последний официальный матч во главе клуба запланирован на 19 мая. Он состоится на "Энфилде" против Вулверхэмптона.

Отметим, что в этом сезоне Ливерпуль уже выиграл Кубок английской лиги. В АПЛ "красные" занимают третье место после 34 туров и отстают от первого места на три зачетных пункта.