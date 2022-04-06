Ливерпуль деклассировал Бенфику на глазах ее болельщиков в 1/4 финала Лиги чемпионов: видеообзор

Ливерпуль 5 апреля сыграл на выезде против Бенфики в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Хозяева мамьже без шансов проиграли "мерсисайдцам".

Бенфика – Ливерпуль 1:3

Голы: Нуньес, 49 – Конате, 17, Мане, 34, Диас, 87

В 1/8 финала Бенфика выбила из борьбы нидерландский Аякс. По итогам двух матчей преимущество "орлов" было всего в один мяч – 2:3.

Ливерпуль остановил Интер. Подопечные Юргена Клоппа на выезде одержали комфортную победу 0:2, а дома минимально уступили сопернику (0:1). Однако по итогам двух встреч таки переиграли оппонентов из Италии – 1:2, пишет 24 канал.

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Кейна классно выпрыгивал на верховую передачу, но мяч после его удара головой пролетел мимо ворот.

Салах оказался с мячом в штрафной соперника, но защитник успел заблокировать перспективный удар египтянина. Через несколько минут снова Кейта был в центре внимания. Но с выстрелом справился голкипер Бенфики.

На 17-й минуте активность Ливерпуля была вознаграждена. Конате лучше сыграл на втором этаже после подачи с углового и пробил мимо вратаря – 0:1.

Эвертон мог сравнять счет в матче. Футболист Бенфики показал дриблинг, оказался перед воротами, но пробил рядом с каркасом владений соперника.

Диас мог удваивать преимущество гостей, но почему-то из пределов штрафной пробил прямо по центру ворот, где находился голкипер португальского клуба.

На 34-й минуте Ливерпуль удвоил преимущество и сделал это очень красиво. После долгой передачи Диас классно в одно касание скинул головой на Мане, легко забившего второй мяч "мерсисайдцев" – 0:2. Совершенно беспомощный вид выглядела Бенфика.

Первая часть встречи завершилась победой Ливерпуля с комфортным счетом 0:2.

Без шансов для "орлов"

В начале второго тайма хозяевам удалось отбить один мяч. Силва с фланга отдал передачу во вратарский соперник, Конате промахнулся по мячу, долетевшему прямо в ноги Нуньеса. Конкурент Яремчук легко вторым касанием прошил сетку ворот "мерсисайдцев" – 1:2.

Эвертон мог сравнивать цифры на табло, но Алисон был на месте.

Нуньес мог оформлять дубль. Нападающий Бенфики вышел на оперативное пространство, прорвался в штрафную, но упал на газон после борьбы с соперником. Футболист "орлов" рисовал 11-метровый удар, но судья не повел себя на актерскую игру форварда. Если бы Нуньес не упал, то спокойно мог бы забить.

На 82-й минуте на поле появился украинец Яремчук, сменивший Эвертона.

Через пять минут гости увеличили преимущество перед следующим матчем. Диас сыграл на опережение против голкипера соперника, обыграл стража ворот и уже в пустые ворота закатил мяч – 1:3.

Ливерпуль деклассировал Бенфику в Португалии – 1:3.

Вторая четвертьфинальная встреча между Ливерпулем и Бенфикой состоится 13 апреля.