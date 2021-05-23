Ливерпуль и Челси сыграют в Лиге чемпионов в следующем сезоне, Лестер – в Лиге Европы

В Английской премьер-лиге сыграны последние матчи сезона 2020/2021. Следовательно, определились команды, которые сыграют в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Именно борьба за место в Лиге чемпионов продолжалась в АПЛ до последнего тура. Еще задолго до этого Манчестер Сити получил чемпионский титул, а Манчестер Юнайтед – серебряные награды. А вот Фулхэм, Вест Бромвич и Шеффилд Юнайтед вылетели в Чемпионшип.

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Поэтому единственная борьба велась за попадание в топ-4, которое дает право сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. И за два места борьбу вели Челси, Лестер и Ливерпуль. Первым двоим было достаточно победить и не зависеть от результатов соперников. Ливерпулю же нужно было не только набирать очки, но и надеяться на осечку соперников.

В итоге только Ливерпуль и победил в последнем туре из этой тройки, благодаря чему поднялся сразу на третье место. И стал бронзовым призером АПЛ в этом сезоне.

Между тем Челси проиграл на выезде Астон Вилле. А Лестер уступил Тоттенхэму. Хотя в начале второго тайма после дубля Варди "лисы" были впереди. Но автогол Шмейхеля и дубль Бэйла принесли победу "шпорам", а вместе с ней и седьмое место в турнирной таблице, которое дает право сыграть в квалификации Лиги конференций.

Поэтому именно Лестер стал неудачником в этой тройке, в итоге финишировав пятым. И в следующем сезоне попробует свои силы в Лиге Европы. Компанию ему составит Вест Хэм Андрея Ярмоленко, который финишировал шестым.