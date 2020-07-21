Ливерпуль – Челси: где смотреть топ-матч АПЛ
В среду, 22 июля, "Ливерпуль" на своем поле примет "Челси" в матче 37 тура АПЛ. В Украине этот поединок можно посмотреть онлайн и по телевидению.
Поединок "Ливерпуль" – "Манчестер Сити" состоится в среду, 22 июля. Начало игры в 22:15, сообщает 24 канал.
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Матчи чемпионата Англии в Украине транслирует канал Setanta Sport. Он доступен на ОТТ-сервисах: Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации.
О включении Setanta Sports в свои пакеты сообщили такие провайдеры: "Терра-Телеком" (Киевская область), "Инфомир" (Одесса), "ЛокалНет" (Киев), "Копійка" (Львов) и "Бриз" (Одесса).
Также канал доступен и для пользователей Xtra TV. Канал доступен всем пользователям сервиса Ланет.TV.
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