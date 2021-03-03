Ливерпуль – Челси: где смотреть матч АПЛ
В четверг, 4 марта, Ливерпуль на своем поле будет принимать Челси в матче 29 тура АПЛ. Болельщики этот матч могут посмотреть по телевидению, а также онлайн.
Источник:24 канал
Матч АПЛ Ливерпуль – Челси состоится в четверг, 4 марта. Начало поединка в 22: 15.
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Ливерпуль – Челси: где смотреть
Трансляцию матчей АПЛ в Украине осуществляет только телеканал Setanta. Именно на нем и будет показан матч Ливерпуль – Челси.
Доступна Setanta к просмотру на большинстве ОТТ-сервисов, среди которых Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv.
Однако стоит отметить, что на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации. Кроме того, о включении канала Setanta в свои пакеты сообщило немало кабельных операторов.
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