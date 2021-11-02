Ливерпуль – Атлетико: где смотреть матч Лиги чемпионов

В поединке 4-го тура Лиги чемпионов Ливерпуль сыграет с Атлетико. В Украине матч на "Энфилде" можно посмотреть по телевидению, а также онлайн.

Ливерпуль – Атлетико: где смотреть

Матч состоится в среду, 3 ноября. Начало матча в 22: 00 по киевскому времени.

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В 2021 году каналы "Футбол 1/2/3" полностью утратили права на трансляцию матчей еврокубков. Поэтому болельщики не смогут пересмотреть поединки Лиги чемпионов на этих каналах в течение ближайших сезонов.

Отныне матч Лиги чемпионов будут транслироваться только на платформе Megogo. Трансляция встречи в Мюнхене Ливерпуль – Атлетико состоится на Megogo.