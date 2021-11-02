Ливерпуль – Атлетико: где смотреть матч Лиги чемпионов

2 ноября 2021 , 22:20
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Источник:

24 канал

В поединке 4-го тура Лиги чемпионов Ливерпуль сыграет с Атлетико. В Украине матч на "Энфилде" можно посмотреть по телевидению, а также онлайн.

Ливерпуль – Атлетико: где смотреть

Матч состоится в среду, 3 ноября. Начало матча в 22: 00 по киевскому времени.

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В 2021 году каналы "Футбол 1/2/3" полностью утратили права на трансляцию матчей еврокубков. Поэтому болельщики не смогут пересмотреть поединки Лиги чемпионов на этих каналах в течение ближайших сезонов.

Отныне матч Лиги чемпионов будут транслироваться только на платформе Megogo. Трансляция встречи в Мюнхене Ливерпуль – Атлетико состоится на Megogo.

  • Чтобы просмотреть игру Ливерпуль – Атлетико нужно приобрести подписку "Максимальная" или "Спорт". Стоимость подписки "Спорт" составляет 199 гривен в месяц, а "Максимальной" – 299 гривен в месяц.
Автор: Юрій Семенюк