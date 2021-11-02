Ліверпуль – Атлетіко: де дивитися

Матч відбудеться у середу, 3 листопада. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

До слова Атлетіко їде за реваншем до Ліверпуля після гольової перестрілки у Мадриді: прогноз

У 2021 році канали "Футбол 1/2/3" повністю втратили права на трансляцію матчів єврокубків. Тому уболівальники не зможуть переглянути поєдинки Ліги чемпіонів на цих каналах протягом найближчих сезонів.

Відтепер матч Ліги чемпіонів будуть транслюватися тільки на платформі Megogo. Трансляція зустрічі у Мюнхені Ліверпуль – Атлетіко відбудеться на Megogo.