Ливерпуль – Арсенал: онлайн-трансляция топ-матча АПЛ

На стадионе "Энфилд" состоится центральная игра АПЛ этого уик-энда. Онлайн-трансляция матча Ливерпуль – Арсенал доступна на сайте 24 Канала.

В субботу, 23 декабря, в Английской Премьер-Лиге пройдет центральный матч 18 тура. Ливерпуль примет на стадионе "Энфилд" вицечемпиона Англии Арсенал. Начало – в 19:30 по киевскому времени.

По теме Битва за "рождественское чемпионство" в АПЛ: кто выйдет победителем в матче Ливерпуль – Арсенал

Подопечные Микеля Артеты подошли к горловому матчу на первой строчке. Лондонцы выиграли 5 из 6 последних встреч в чемпионате, а также вышли в плей-офф Лиги чемпионов с первого места.

Ливерпуль же на пару с Астон Виллой отстает от "канониров" на один балл. Команда Юргена Клоппа только раз проиграла в АПЛ, а также выиграла свою группу в еврокубках, но в Лиге Европы.

Смотреть онлайн матч Ливерпуль – Арсенал в Украине можно будет на телеканале Setanta Sports или же на ОТТ-платформе компании. Сайт 24 Канал проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Ливерпуль – Арсенал. Здесь также будет опубликован видеообзор всей игры после окончания.