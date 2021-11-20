Ливерпуль – Арсенал 4:0

Голы: Мане, 39, Диогу, 52, Салах, 74, Минамино, 77

Ливерпуль и Арсенал встретились в центральном матче тура АПЛ. Команды не создали ничего опасного в начале встречи. Первый острый момент был на 18-й минуте.

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Сака замкнул прострел в штрафной соперника, но его удар был заблокирован защитниками.

После экватора первого тайма хороший шанс забить был у Мане, но мяч после его добивания парировал голкипер Арсенала. Уже через несколько минут забивать мог Салах, но и с его ударом справился Ремсдейл, который помешал голу после эффектного сейва.

Через две минуты снова было напряжение возле ворот гостей. Александер-Арнольд хорошо пробил под перекладину. Ремсдейл держал ворота на "замке".

Первое взятие ворот. Однако на 39-й минуте Ливерпулю удалось забить. Мане замкнул передачу со штрафного и ударом головой прошил сетку владений "канониров" – 1:0.

На перерыв команды ушли с минимальным преимуществом в счете в пользу хозяев.

В одни ворота

Второй тайм был более щедр на взятие ворот. Окслейд-Чемберлен упустил прекрасную возможность забить. Алекс накрутил защитников, но пробил рядом с воротами.

На 52-й минуте забил Ливерпуль. Диогу воспользовался ошибкой защитника и удвоил преимущество хозяев – 2:0.

После экватора Салах довел счет до разгромного 3:0. Уже через три минуты подопечные Клоппа поставили яркую точку в матче.

Александер-Арнольд отдал отличную передачу на Минамино, который забил четвертый гол во встрече – 4:0.