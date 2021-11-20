Ливерпуль – Арсенал 4:0
Голы: Мане, 39, Диогу, 52, Салах, 74, Минамино, 77
Ливерпуль и Арсенал встретились в центральном матче тура АПЛ. Команды не создали ничего опасного в начале встречи. Первый острый момент был на 18-й минуте.
Вот это да МЮ сенсационно был уничтожен Уотфордом: гол и два ассиста в активе экс-игрока Зари – видеообзор
Сака замкнул прострел в штрафной соперника, но его удар был заблокирован защитниками.
После экватора первого тайма хороший шанс забить был у Мане, но мяч после его добивания парировал голкипер Арсенала. Уже через несколько минут забивать мог Салах, но и с его ударом справился Ремсдейл, который помешал голу после эффектного сейва.
Через две минуты снова было напряжение возле ворот гостей. Александер-Арнольд хорошо пробил под перекладину. Ремсдейл держал ворота на "замке".
На перерыв команды ушли с минимальным преимуществом в счете в пользу хозяев.
В одни ворота
Второй тайм был более щедр на взятие ворот. Окслейд-Чемберлен упустил прекрасную возможность забить. Алекс накрутил защитников, но пробил рядом с воротами.
На 52-й минуте забил Ливерпуль. Диогу воспользовался ошибкой защитника и удвоил преимущество хозяев – 2:0.
После экватора Салах довел счет до разгромного 3:0. Уже через три минуты подопечные Клоппа поставили яркую точку в матче.
Александер-Арнольд отдал отличную передачу на Минамино, который забил четвертый гол во встрече – 4:0.
- Ливерпуль одержал убедительную домашнюю победу над Арсеналом.
- Подопечные Клоппа после победы вышли на второе место в турнирной таблице АПЛ, опережая Манчестер Сити на два очка – 25 пунктов.
- Арсенал с 20 баллами замыкает пятерку команд.