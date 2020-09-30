В пятницу, 1 октября, "Ливерпуль" сыграет с "Арсеналом" в 1/8 финала Кубка английского лиги. В Украине этот матч можно посмотреть онлайн и по телевидению.

Поединок "Ливерпуль" – "Арсенал" состоится в четверг, 1 октября. Начало игры в 21: 45, сообщает 24 канал.

К слову Сможет ли "Ливерпуль" снова одолеть "Арсенал": прогноз букмекеров на матч Кубка Футбольной лиги

Где смотреть игру

Матчи чемпионата Англии в Украине транслирует канал Setanta Sport. Он доступен на ОТТ-сервисах: Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации.

О включении Setanta Sports в свои пакеты сообщили такие провайдеры: "Терра-Телеком" (Киевская область), "Инфомир" (Одесса), "ЛокалНет" (Киев), "Копейка" (Львов) и "Бриз" (Одесса).

Также канал доступен и для пользователей Xtra TV. Канал доступен всем пользователям сервиса Ланет.TV.