Строля поддержал Украину

В эстонском Отепяе происходит соревнование Кубка мира по биатлону. В субботу, 12 марта, биатлонисты соревновались в гонке с массовым стартом, сообщает 24 канал.

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Лидер мужской команды Литвы Витаутас Строля пробился в тридцатку лучших, однако сразиться за высокие места ему не удалось.

И даже несмотря на последнее место, спортсмен запомнился отличным поступком. На последних метрах дистанции он взял в руки три флага – кроме родной Литвы и Эстонии, где проходят соревнования, он держал еще и флаг Украины.

Ссылка такого поступка крайне понятна.

Видео финиша литовца

Кстати, биатлонист уже не в первый раз выражает свою поддержку украинскому народу. К своей аватарке в инстаграмме он добавил сине-желтый флаг и надпись "сильные вместе".



Аватарка биатлониста / Фото с инстаграма спортсмена