"Месси, Альба и Бускетс поддерживают Украину": Кривцов об отношении звезд футбола к войне

Легенды мирового футбола стоят на стороне Украины. Звездные исполнители полностью осознают ситуацию, которая происходит на территории нашего государства.

Сергей Кривцов рассказал об отношении маститых футболистов к войне в Украине. Также украинец отметил, что о плюсах присоединения эксгравцев Барселоны к американскому коллективу.

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Достойны своего статуса

Сергей Кривцов, окруженный в Интер Майами звездными исполнителями, такими как Лионель Месси, Жорди Альба и Серхио Бускетс, признался, что для него не было большой неожиданностью, что они могут прийти в состояние "цапель". Дело в том, что когда украинец подписывал контракт, то инсайд, что Бускетс присоединится к команде вскоре, а также были разговоры о Месси, хотя Кривцов не был уверен на 100 процентов, что это произойдет, но все же надеялся. Защитник отметил, что для него большая возможность тренироваться и играть с такими игроками, которые выиграли в футболе все, поскольку это позволяет учиться новому и приобретать опыт.

К тому же Кривцов рассказал о своей коммуникации с легендарными футболистами. Украинец подчеркнул, что к сожалению для него, по-английски общается только Бускетс, а Альба и Месси только начали изучать новый язык. Также Сергей рассказал, что звездные экс-каталонцы в курсе ситуации, происходящей на территории нашего государства. Хотя и легендарные исполнители о деталях не расспрашивали, но им все известно, поэтому они сочувствуют и полностью поддерживают Украину. Также защитник рассказал и об отношении тренеров и фанатов к новичкам "цапель".

Никаких "скидок" на тренировках им не делают ни коучи, ни кто-либо. Скажу больше – кроме стандартных тренировок они всегда дорабатывают в фитнес-зале, идут на восстановительные процедуры. Так что на 100 процентов могу сказать, что это большие профи своего дела! Кроме существенного улучшения результатов с подписанием звездной тройки к команде также максимально вырос интерес. Теперь на каждую игру у нас есть sold out. Многие ждут перед базой и под гостиницами на выездных матчах. Все считают Месси – самым величественным футболистом в истории и хотят его увидеть хотя бы через стекло автобуса или гостиницы,

– сказал Кривцов.

Отметим, что после прихода Месси в команду Интер ни разу не уступил, выиграв 10 поединков и однажды расписав мировую. Аргентинец успел отличиться в футболке "цапель" 11 голами, а также 5 ассистами. Более того, многократный обладатель "Золотого мяча" уже успел. завоевать свой первый трофей в американском коллективе.