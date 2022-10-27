Начал разром израильтян: изысканный удар Месси был признан лучшим голом 5 тура ЛЧ - видео

Аргентинский нападающий помог ПСЖ сокрушить Маккаби из Хайфы и гарантировать себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Лео поразил ворота чемпиона Израиля после удара шведой с места.

Завершились все матчи 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2022-2023. Он оказался слишком результативным – 59 голов в 16 матчах были забиты.

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Тем временем УЕФА определил автора лучшего гола в поединках вторника-среды. Им стал звездный форвард ПСЖ Лионель Месси, принявший участие в разгроме Маккаби из Хайфы (7:2).

Аргентинец оформил дубль и два результативных паса. Именно его первый мяч и стал победителем в голосовании. После паса от Мбаппе в штрафной Лионель остановил снаряд и без разгона шведой пробил мимо толпы защитников и вратаря.

Видео красивого гола Месси:

. Лионель Месси забил 129 голов в 160 матчах Лиги чемпионов. По этому показателю он уступает только Криштиану Роналду, отмечавшемуся в главном еврокубке 140 раз.

Отметим, что уже определились 12 команд, гарантировавших себе путевку в 1/8 финала турнира. Ими стали:

Наполи

Ливерпуль

Брюгге

Порту

Бавария

Интер

Челси

Реал

Манчестер Сити

Боруссия Дортмунд

ПСЖ

Бенфика

На одну из последних четырех путевок в 1/8 финала претендует Шахтер, дончанам нужно побеждать "дома" Лейпциг. В случае ничьей или поражения подопечные Йовичевича сыграют в Лиге Европы.