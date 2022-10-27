Завершились всі матчі 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів 2022-2023. Він виявився надто результативним – аж 59 голів у 16 матчах було забито.
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Тим часом УЄФА визначив автора найкращого голу в поєдинках вівторка-середи. Ним став зірковий форвард ПСЖ Ліонель Мессі, який прийняв участь у розгромі Маккабі з Хайфи (7:2).
Аргентинець оформив дубль та два результативні паси. Саме перший його м'яч і став переможцем у голосуванні. Після пасу від Мбаппе в карному майданчику Ліонель зупинив снаряд і без розгону шведою пробив повз натовп захисників та воротаря.
Відео красивого голу Мессі:
Віддзначимо, шо вже визначились 12 команд, які гарантували собі путівку в 1/8 фіналу турніру. Ними стали:
- Наполі
- Ліверпуль
- Брюгге
- Порту
- Баварія
- Інтер
- Челсі
- Реал
- Манчестер Сіті
- Боруссія Дортмунд
- ПСЖ
- Бенфіка
На одну з останніх чотирьох путівок в 1/8 фіналу претендує Шахтар, донеччанам треба перемагати "вдома" Лейпциг. В разі нічиї або поразки підопічні Йовічевіча зіграють у Лізі Європи.