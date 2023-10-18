Результаты уже успели "слить": Месси обойдет талантов и выиграет восьмой "Золотой мяч"

Лионель Месси уносится к невероятному результату. Скорее всего, аргентинцу удастся его подкрыть.

Лионель Месси выигрывает восьмой "Золотой мяч". Пресса гудит, об утечке результатов.

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Самый сложный футбольный выбор года

Кажется, что судьба престижнейшего индивидуального футбольного трофея в этом году уже известна. "Золотой мяч" перейдет в руки легендарного аргентинского игрока. Дело в том, что испанское издание Sport якобы зафиксировало утечку результатов голосования. Те, в свою очередь, свидетельствуют, что награда достанется именно Месси, обскакающему своих талантливых оппонентов.

В частности, Лионель выигрывает свой восьмой "Золотой мяч" именно благодаря победе сборной Аргентины на чемпионате мира-2022 в Катаре, ставшей для Месси первой в его карьере. Более того, аргентинец станет первым футболистом, награжденным самым престижным индивидуальным трофеем, выступающим за пределами Европы. Журналисты уверяют, что Месси выигрывает конкуренцию у молодых звезд, таких как: Эрлинг Голланд, Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе.

Претенденты на награду

Хулиан Альварез (МанСити, Аргентина), Николо Барелла (Интер, Италия), Джуд Беллингем (Боруссия, Реал, Англия), Карим Бензема (Реал, Аль-Иттихад, Франция), Яссин Буну (Севилья, Аль-Хиляль, Марокко), Кевин Де Брюйне (МанСити, Бельгия), Рубен Диаш (МанСити, Португалия), Антуан Гризман (Атлетико, Франция), Илкай Гюндоган (МанСити, Барселона, Германия), Йошко Гвардиол (РБ Лейпциг, МанСити, МанСити) , Норвегия), Гарри Кейн (Тоттенхэм, Бавария, Англия), Ким Мин Дже (Наполи, Бавария, Южная Корея), Рандаль Коло Муани (Айнтрахт, ПСЖ, Франция), Хвича Кварацхелия (Наполи, Грузия).

Роберт Левандовский (Барселона, Польша), Эмилиано Мартинез (Астон Вилла, Аргентина), Лаутаро Мартинез (Интер, Аргентина), Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция), Лионель Месси (ПСЖ, Интер Майами, Аргентина), Лука Модриат (Ре) ), Джамал Мусиала (Бавария, Германия), Мартин Одегор (Арсенал, Норвегия), Андре Онана (Интер, МЮ, Камерун), Виктор Осимхен (Наполи, Нигерия), Родри (МанСити, Испания), Букайо Сака (Арсенал, Англия) , Мохамед Салах (Ливерпуль, Египет), Бернардо Силва (МанСити, Португалия), Винисиус Жуниор (Реал, Бразилия).

Церемония вручения "Золотого мяча" состоится 30 октября в столице Франции Париже.