Интересы клуба не так важны: почему Месси сознательно пропустит матчи Интера
Источник:The Athletic
Лионель Месси феерически начал свою заокеанскую карьеру в США. Аргентинец уже наколотил 11 голов в 9 матчах за Интер Майами, но и в будущем может пропустить не один поединок своего нового клуба.
Главный тренер Интер Майами Херардо Мартино рассказал, почему команда потеряет своего капитана и лидера в нескольких матчах. Лионель Месси верно расставил свои футбольные приоритеты при переходе в новый клуб.
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Звездный футболист будет жертвовать клубными матчами ради выступлений за сборную Аргентины. Лео пропустит поединки Интера, если они совпадают с графиком встреч национальной команды.
Поэтому Мартино придется в таком случае прибегать к ротации состава и закрывать позицию Лионеля другим футболистом.
Наставник Интера рассказал, что Месси пропустит минимум три матча команды в 2023 году. То же будет и в следующем году.
Мартино заверил, что команда должна научиться играть без своего аргентинского лидера, как это было раньше, и показывать нужный результат.
К концу 2023 года Аргентина проведет еще шесть поединков. Ближайшие из них запланированы на 8-9 сентября, когда сборная Месси стартует в квалификационном раунде ЧМ матчами против Эквадора и Боливии соответственно.
Другие поединки сборной Аргентины в 2023 году:
- 13 октября. Аргентина – Парагвай
- 18 октября. Перу – Аргентина
- 16 ноября. Аргентина – Уругвай
- 21 ноября. Бразилия – Аргентина
Голевой заокеанский период карьеры Лионеля Месси
- 15 июля 2023 года Лионель Месси променял ПСЖ на Интер Майами.
- Аргентинец подписал контракт до конца 2025 года.
- За новый клуб звездный футболист провел уже 9 матчей, отличившихся 11 голами и 3 ассистами.
- Лео идет к тому, чтобы стать рекордсменом Интера по количеству голов. Сейчас этим рекордом владеет Гонсало Игуаин, наколотивший 29 мячей в 70 сыгранных поединках.
- Лионель уже завоевал дебютный трофей из Интер Майами.