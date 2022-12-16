Месси пропустил тренировку Аргентины перед финалом ЧМ-2022: его заменила легенда

Сборная Аргентины продолжает готовиться к финалу чемпионата мира-2022 по футболу. На одной из тренировок команды не было Лионеля Месси.

Капитан команды почувствовал дискомфорт у задней поверхности бедра еще в полуфинале ЧМ-2022 против Хорватии (3:0). Из-за чего пропустил одну из тренировок сборной Аргентины, которая началась с тренажерного зала, а продолжилась на футбольном поле.

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Дали время на восстановление

Несмотря на это, Лео доиграл матч против Хорватии до финального свистка, отличившись по системе "гол плюс пас".

Вместо него участие в тренировочном процессе принял Серхио Агуэро, который уже закончил карьеру футболиста из-за проблем со здоровьем. Бывший нападающий сыграл в двусторонней игре.

Однако проблемы Лео вроде бы не серьезны. В расположении сборной Аргентины уверены, что форвард поможет команде в финале Мундиаля в Катаре.

Напомним, что Месси сыграл во всех пяти поединках Аргентины на чемпионате мира-2022. Почти все Лео отмечался в воротах соперников, не забивал только Польше.

В активе Лео на Мундиале в Катаре 4 гола и 3 результативных передачи.

После полуфинала Лионель рассказал, станет ли ЧМ-2022 последним в его карьере. Для капитана аргентинской сборной предварительный матч стал 25-м на чемпионатах мира, а гол в ворота хорватов 11-м на Мундиалях.

Финал ЧМ-2022 Аргентина – Франция состоится 18 декабря. Начало встречи в 17:00 по Киеву.