Капитан команды почувствовал дискомфорт у задней поверхности бедра еще в полуфинале ЧМ-2022 против Хорватии (3:0). Из-за чего пропустил одну из тренировок сборной Аргентины, которая началась с тренажерного зала, а продолжилась на футбольном поле.

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Дали время на восстановление

Несмотря на это, Лео доиграл матч против Хорватии до финального свистка, отличившись по системе "гол плюс пас".

Вместо него участие в тренировочном процессе принял Серхио Агуэро, который уже закончил карьеру футболиста из-за проблем со здоровьем. Бывший нападающий сыграл в двусторонней игре.

Однако проблемы Лео вроде бы не серьезны. В расположении сборной Аргентины уверены, что форвард поможет команде в финале Мундиаля в Катаре.

Обратите внимание! Финал ЧМ-2022 Аргентина – Франция состоится 18 декабря. Начало встречи в 17:00 по Киеву.