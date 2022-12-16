Капитан команды почувствовал дискомфорт у задней поверхности бедра еще в полуфинале ЧМ-2022 против Хорватии (3:0). Из-за чего пропустил одну из тренировок сборной Аргентины, которая началась с тренажерного зала, а продолжилась на футбольном поле.
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Дали время на восстановление
Несмотря на это, Лео доиграл матч против Хорватии до финального свистка, отличившись по системе "гол плюс пас".
Вместо него участие в тренировочном процессе принял Серхио Агуэро, который уже закончил карьеру футболиста из-за проблем со здоровьем. Бывший нападающий сыграл в двусторонней игре.
Однако проблемы Лео вроде бы не серьезны. В расположении сборной Аргентины уверены, что форвард поможет команде в финале Мундиаля в Катаре.
- Напомним, что Месси сыграл во всех пяти поединках Аргентины на чемпионате мира-2022. Почти все Лео отмечался в воротах соперников, не забивал только Польше.
- В активе Лео на Мундиале в Катаре 4 гола и 3 результативных передачи.
- После полуфинала Лионель рассказал, станет ли ЧМ-2022 последним в его карьере. Для капитана аргентинской сборной предварительный матч стал 25-м на чемпионатах мира, а гол в ворота хорватов 11-м на Мундиалях.