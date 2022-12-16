Капітан команди відчув дискомфорт у задній поверхні стегна ще у півфіналі ЧС-2022 проти Хорватії (3:0). Через що пропустив одне з тренувань збірної Аргентини, яке розпочалось із тренажерного залу, а продовжилось на футбольному полі.

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Дали час на відновлення

Попри це Лео дограв матч проти Хорватії до фінального свистка, відзначившись за системою "гол плюс пас".

Замість нього участь у тренувальному процесі взяв Серхіо Агуеро, який вже закінчив кар'єру футболіста через проблеми зі здоров'я. Колишній нападник зіграв у двосторонній грі.

Однак проблеми Лео начебто не є серйозними. У розташуванні збірної Аргентини впевнені, що форвард допоможе команді у фіналі Мундіалю в Катарі.

Зверніть увагу! Фінал ЧС-2022 Аргентина – Франція відбудеться 18 грудня. Початок зустрічі о 17:00 за київським часом.