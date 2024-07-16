Надеюсь, скоро смогу выйти на поле, – Месси прокомментировал свою травму

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу команды в финале Копа Америка-2024. В частности он высказался относительно полученной травмы.

В понедельник, 15 июля, состоялся финал Копа Америка-2024, где сборная Аргентины одержала победу. Однако во время матча Лионель Месси получил серьезную травму.

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Комментарий Месси по поводу травмы

Легендарный футболист поблагодарил всех за поздравления.

Со мной все в порядке, слава Богу, и надеюсь, что скоро смогу снова выйти на поле и наслаждаться тем, что люблю больше всего. Я очень счастлив, особенно потому, что мы достигли нашей цели. Ди Мария покидает нас, но с еще одним кубком. Ветераны, такие как Анхель, Отаменди и я, пережили это с особым волнением вместе с другими партнерами, которые уже провели несколько турниров и добавили свой опыт, а также с молодой командой, которая выкладывается на полную в каждой игре,

– отметил Месси.

На Копа Америка-2024 Лионель Месси сыграл 5 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Отметим, что в 2024 году Аргентина во второй раз стала обладательницей Кубка Америки.