Лионель Месси назвал звезд футбола, которые в будущем получат Золотой Мяч

Рекордсмен по количеству наград верит в знаменитую карьеру Мбаппе и Холанда. Именно их Лео и опередил в голосовании за Золотой Мяч-2023.

В понедельник, 30 октября, в Париже прошла церемония награждения "Золотой Мяч-2023". Победителем главной награды стал Лионель Месси, выигравший в декабре прошлого года с Аргентиной ЧМ-2022.

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Для Лионеля это уже восьмой Золотой Мяч в карьере. Во время церемонии аргентинцу дали слово и он рассказал, кого считает следующими обладателями этого трофея.

Месси и Холанд – экстраординарные игроки. Я провел два года в одном клубе с Килианом. Знаю, что у него огромный талант. Он еще очень молод. Они оба еще молоды. В будущем мы встретим их здесь еще. У Холанда также выдающаяся карьера. Я уверен, что они тоже очень скоро станут обладателями Золотого Мяча,

– заявил Лео.

Отметим, что Эрлинг занял второе место в голосовании, а Килиан – третье. Именно эти игроки в прошлом сезоне стали наиболее результативными игроками, забив во всех турнирах 56 и 54 голов соответственно.

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Для норвежца сезон получился вообще сказочным на клубном уровне. Холанду покорились АПЛ, Кубок Англии, Лига чемпионов и Суперкубок УЕФА. При этом нападающий Манчестер Сити стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии с рекордным показателем в 36 голов.

В свою очередь Мбаппе в пятый раз подряд стал лучшим бомбардиром Лиги 1 в составе ПСЖ. Кроме того, форвард стал вицечемпионом мира в 2022 году и оформил хет-трик в финале.