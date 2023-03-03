Впервые в статусе чемпиона мира: Месси попал в заявку Аргентины на экзотические матчи
Источник:Инстаграммы сборной Аргентины
Новоиспеченный чемпион мира Лионель Месси попал в заявку Аргентины на мартовские поединки. Мировую звезду ждут встречи с экзотическими сборными.
Лионель Месси не собирается завершать выступления за свою национальную сборную. Многократный обладатель Золотого мяча хочет наслаждаться статусом чемпиона мира в составе сборной Аргентины.
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В пути к новым вершинам
Наставник "бело-голубых" сборной Лионель Скалони, получивший награду лучшего тренера года по версии ФИФА, объявил заявку национальной команды на контрольные матчи против Панамы и Кюрасао, которые пройдут в конце марта. Это будут первые матчи Аргентины после победы на ЧМ-2022.
В заявке сборной нашлось место Лионелю Месси. Ранее у аргентинца были сомнения в продолжении выступлений за национальную сборную. Однако после триумфа на ЧМ-2022 Месси почти сразу решил продолжить представлять интересы Аргентины, поскольку хочет насладиться статусом мирового чемпиона в составе латиноамериканской сборной.
Заявка сборной Аргентины на контрольные матчи/инстаграмм "Альбиселесте"
Лионель Месси в "бело-голубой" сборной
- Многократный обладатель Золотого мяча дебютировал за латиноамериканскую команду в 2005-м в возрасте 18 лет. Лионель вышел на замену в товарищеском матче против сборной Венгрии, однако провел на поле всего 40 секунд, поскольку получил прямую красную карточку за удар соперника локтем.
- В общей сложности Месси отыграл за Аргентину 172 поединка, в которых ему удалось отличиться 98 раз.
- С "бело-голубыми" Месси выигрывал Олимпийские игры-2008, Копа Америка-2021 и чемпионат мира-2022. Также Лионель и ко становились вице-чемпионами ЧМ-2014.