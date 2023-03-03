Лионель Месси не собирается завершать выступления за свою национальную сборную. Многократный обладатель Золотого мяча хочет наслаждаться статусом чемпиона мира в составе сборной Аргентины.

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В пути к новым вершинам

Наставник "бело-голубых" сборной Лионель Скалони, получивший награду лучшего тренера года по версии ФИФА, объявил заявку национальной команды на контрольные матчи против Панамы и Кюрасао, которые пройдут в конце марта. Это будут первые матчи Аргентины после победы на ЧМ-2022.

В заявке сборной нашлось место Лионелю Месси. Ранее у аргентинца были сомнения в продолжении выступлений за национальную сборную. Однако после триумфа на ЧМ-2022 Месси почти сразу решил продолжить представлять интересы Аргентины, поскольку хочет насладиться статусом мирового чемпиона в составе латиноамериканской сборной.

Заявка сборной Аргентины на контрольные матчи/инстаграмм "Альбиселесте"

Лионель Месси в "бело-голубой" сборной