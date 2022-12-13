Догнал легенду Германии: Лионель Месси стал рекордсменом чемпионатов мира по количеству игр
Нападающий ПСЖ появился уже в 25 поединке на Мундиалях. На каждом своем турнире Месси отыграл не менее четырех матчей за сборную Аргентины.
На чемпионате мира 2022 года началась стадия 1/2 финала. В первой полуфинальной игре собрались между собой Аргентина и Хорватия, которые должны разыграть билет в финал.
Следите с нами Аргентина – Хорватия: онлайн-трансляция полуфинала ЧМ-2022
С первых минут на поле появился капитан "Альбиселесте" Лионель Месси, который на этом Мундиале уже отличился четыре раза. Матч с Хорватией стал рекордным для аргентинца, пишет 24 канал.
Месси поравнялся с Маттеусом
Это уже 25-е появление Лионеля в поединках чемпионата мира. Это позволило Месси догнать рекордсмена по этому показателю – немца Лотара Маттеуса, у которого также в активе четверть сотни матчей на ЧМ.
Уже в следующем матче Лео может оказаться рекордсменом по количеству матчей на Мундиалях. Это может быть уже на ЧМ-2022, где Аргентина сыграет или в финале или в матче за третье место. Топ-пятерка главных гвардейцев чемпионатов мира выглядит так:
|МЕСТО
|ДЕВУТЬ
|КОМАНДА
|МАТЧИВ
|МУНИАЛИ
|1
|Лионель Месси
|Аргентина
|25
|2006-2022
|2
|Лотар Маттеус
|Германия
|25
|1982-1998
|3
|Мирослав Клозе
|Германия
|24
|2002-2010
|4
|Паоло Мальдини
|Италия
|23
|1990-2002
|5
|Криштиану Роналду
|Португалия
|21
|2006-2022
Читайте также Не только ради Месси: почему Аргентина должна выиграть чемпионат мира-2022
Месси также является одним из лучших бомбардиров чемпионатов мира. На его счету 10 голов, что позволяет ему делить восьмое место в рейтинге голеадоров. Столько мячей на Мундиалях забили Габриэль Батистута, Хельмут Ран, Гарри Линекер и Томас Мюллер.