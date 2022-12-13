Догнал легенду Германии: Лионель Месси стал рекордсменом чемпионатов мира по количеству игр

Нападающий ПСЖ появился уже в 25 поединке на Мундиалях. На каждом своем турнире Месси отыграл не менее четырех матчей за сборную Аргентины.

На чемпионате мира 2022 года началась стадия 1/2 финала. В первой полуфинальной игре собрались между собой Аргентина и Хорватия, которые должны разыграть билет в финал.

Следите с нами Аргентина – Хорватия: онлайн-трансляция полуфинала ЧМ-2022

С первых минут на поле появился капитан "Альбиселесте" Лионель Месси, который на этом Мундиале уже отличился четыре раза. Матч с Хорватией стал рекордным для аргентинца, пишет 24 канал.

Месси поравнялся с Маттеусом

Это уже 25-е появление Лионеля в поединках чемпионата мира. Это позволило Месси догнать рекордсмена по этому показателю – немца Лотара Маттеуса, у которого также в активе четверть сотни матчей на ЧМ.

Уже в следующем матче Лео может оказаться рекордсменом по количеству матчей на Мундиалях. Это может быть уже на ЧМ-2022, где Аргентина сыграет или в финале или в матче за третье место. Топ-пятерка главных гвардейцев чемпионатов мира выглядит так:

МЕСТО ДЕВУТЬ КОМАНДА МАТЧИВ МУНИАЛИ 1 Лионель Месси Аргентина 25 2006-2022 2 Лотар Маттеус Германия 25 1982-1998 3 Мирослав Клозе Германия 24 2002-2010 4 Паоло Мальдини Италия 23 1990-2002 5 Криштиану Роналду Португалия 21 2006-2022

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Месси также является одним из лучших бомбардиров чемпионатов мира. На его счету 10 голов, что позволяет ему делить восьмое место в рейтинге голеадоров. Столько мячей на Мундиалях забили Габриэль Батистута, Хельмут Ран, Гарри Линекер и Томас Мюллер.