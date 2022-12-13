На чемпіонаті світу 2022 розпочалась стадія 1/2 фіналу. У першій півфінальній грі зійшлись між собою Аргентина і Хорватія, які мають розіграти квиток у фінал.

Слідкуйте з нами Аргентина – Хорватія: онлайн-трансляція півфіналу ЧС-2022

З перших хвилин на полі з'явився капітан "альбіселесте" Ліонель Мессі, який на цьому Мундіалі вже відзначився чотири рази. Матч з Хорватією став рекордним для аргентинця, пише 24 канал.

Мессі порівнявся із Маттеусом

Це вже 25-та поява Ліонеля у поєдинках чемпіонату світу. Це дозволило Мессі наздогнати рекордсмена за цим показником – німця Лотара Маттеуса, у котрого також в активі чверть сотні матчів на ЧС.

Вже у наступному матчі Лео може стати рекордсменом за кількістю матчів на Мундіалях. Це може бути вже на ЧС-2022, де Аргентина зіграє або у фіналі, або у матчі за третє місце. Топ-п'ятірка головних гвардійців чемпіонатів світу виглядає так:

МІСЦЕ ГРАВЕЦЬ КОМАНДА МАТЧІВ МУНДІАЛІ 1 Ліонель Мессі Аргентина 25 2006-2022 2 Лотар Маттеус Німеччина 25 1982-1998 3 Мірослав Клозе Німеччина 24 2002-2010 4 Паоло Мальдіні Італія 23 1990-2002 5 Кріштіану Роналду Португалія 21 2006-2022

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До слова, Мессі також є одним з найкращих бомбардирів чемпіонатів світу. На його рахунку 10 голів, що дозволяє йому ділити восьме місце в рейтингу голеадорів. Стільки ж м'ячів на Мундіалях забили Габріель Батістута, Хельмут Ран, Гарі Лінекер і Томас Мюллер.