У Месси контракт с ПСЖ по схеме 2 плюс 1, первые два года которого идут в конце сезона. Столичный клуб предлагает забыть о возможности продления сделки еще на год. Вместо этого подписать новую, по схеме 1 плюс 1. То есть игрок будет в клубе до конца сезона 2023/24 с возможностью продления контракта еще на один год.

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Планы Месси

Переговоры президента ПСЖ Нассера Аль-Хелайфи и его футбольного советника Луиша Кампуша с Хорхе Месси, отцом и агентом Лионеля, длились 4 месяца. Аргентинец может провести во Франции еще 3 – 4 года, поскольку он и его семья счастливы в Париже. У Лионеля в составе ПСЖ есть шанс выиграть еще один Золотой мяч, Лигу чемпионов и единственный титул, который Месси еще не поднимал над своей головой – кубок Франции.

Стороны практически обо всем договорились. И о сроке контракта, и о зарплате Месси, которая увеличится. Также журналист сообщил, что Барселона, в которую сватали Лионеля, предложений аргентинцу на стол не выдвигала. Вариант с МЛС, где вместе с ним надеется поиграть Серхио Бускетс, Месси пока еще не рассматривает.