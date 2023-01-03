Возвращение в Барселону не состоится: ПСЖ продлит контракт с Месси

Французское ПСЖ может сохранить 7-кратного обладателя "Золотого мяча" Лионеля Месси. Клуб готов продлить контракт с чемпионом мира-2022.

Лионель близок к тому, чтобы поставить подпись под новым контрактом. В таком случае Месси останется в парижском клубе, по меньшей мере, до лета 2024 года. Пункт пролонгации сотрудничества есть в соглашении футболиста.

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Будет дальше сиять в столице Франции

Лео еще имеет соглашение с ПСЖ, истекающее в конце июня 2023-го.

Месси закончил свой отдых после победного ЧМ-2022 в Катаре, где Лионель вместе со сборной Аргентины в финале победила Францию в серии пенальти. Частный самолет футболиста уже взял курс в Париж из родного Росарио.

3 января нападающий должен присоединиться к общей группе ПСЖ. Прогнозируется, что к официальным матчам Месси вернется уже 11 января, когда парижане сыграют против Анже.

В общей сложности после Мундиаля аргентинец пропустит три поединка ПСЖ, два из которых уже парижане сыграли. Команда Кристофа Галтье обыграла дома Страсбург 2:1 и проиграла на выезде Лансу 3:1.

Предстоит еще одна встреча без Месси против Шатору. Команды сыграют в 1/32 финала Кубка Франции.

После 17 туров ПСЖ лидирует в Лиге 1, имея в своем активе 44 очка. Превосходство над Лансом составляет 4 балла.

Карьера Месси в ПСЖ