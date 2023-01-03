Возвращение в Барселону не состоится: ПСЖ продлит контракт с Месси
Источник:Marca
Французское ПСЖ может сохранить 7-кратного обладателя "Золотого мяча" Лионеля Месси. Клуб готов продлить контракт с чемпионом мира-2022.
Лионель близок к тому, чтобы поставить подпись под новым контрактом. В таком случае Месси останется в парижском клубе, по меньшей мере, до лета 2024 года. Пункт пролонгации сотрудничества есть в соглашении футболиста.
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Будет дальше сиять в столице Франции
Лео еще имеет соглашение с ПСЖ, истекающее в конце июня 2023-го.
Месси закончил свой отдых после победного ЧМ-2022 в Катаре, где Лионель вместе со сборной Аргентины в финале победила Францию в серии пенальти. Частный самолет футболиста уже взял курс в Париж из родного Росарио.
3 января нападающий должен присоединиться к общей группе ПСЖ. Прогнозируется, что к официальным матчам Месси вернется уже 11 января, когда парижане сыграют против Анже.
В общей сложности после Мундиаля аргентинец пропустит три поединка ПСЖ, два из которых уже парижане сыграли. Команда Кристофа Галтье обыграла дома Страсбург 2:1 и проиграла на выезде Лансу 3:1.
Предстоит еще одна встреча без Месси против Шатору. Команды сыграют в 1/32 финала Кубка Франции.
После 17 туров ПСЖ лидирует в Лиге 1, имея в своем активе 44 очка. Превосходство над Лансом составляет 4 балла.
Карьера Месси в ПСЖ
- 10 августа 2021 года Лионель Месси покинул Барселону после 16 лет в главной команде каталонского клуба. Лео подписал 2-летний контракт с ПСЖ.
- За парижский клуб уже успел провести 53 матча, в которых отличился 23 голами и 29 ассистами.
- В сезоне-2022/2023 правый вингер принял участие в 19 поединках ПСЖ, в которых забил 12 мячей и отдал 14 результативных передач.