В опросе приняли участие 420 представителей СМИ из 113 стран мира. Журналисты отдали наибольшее количество голов нападающему сборной Аргентины и французскому ПСЖ Лионель Месси.

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С трофеем в руках

Это очередное признание для новоиспеченного чемпиона мира-2022.

Ближайшим конкурентом Лео стал титулованный легкоатлет из Швеции Арман Люплантис, соревнующийся в прыжках с шестом. Он получил от печати 373 голосов.

Тройку лучших замкнул одноклубник Месси по ПСЖ Килиан Мбаппе – 366 голосов.

Международная ассоциация спортивной печати определила и лучшую спортсменку года. Ею стала нападающая каталонской Барселоны Алексия Путельяс, которая в 2022 году второй раз подряд получила "Золотой мяч".

Напомним, что награду Путельяс получила из рук легендарного украинского футболиста и тренера Андрея Шевченко.

Месси наслаждается отдыхом после Мундиаля в Катаре. ПСЖ дало своему лидеру небольшой отпуск после триумфа на ЧМ-2022. Лионель собирает награды и награды, а вернется в тренировочный процесс уже в начале 2023 года. 11 января Месси может сыграть свой первый официальный матч после победы на ЧМ. В этот день ПСЖ сыграет против Анже.