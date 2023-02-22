Даже со "скромной" зарплатой: возвращение Месси в Барселону встает все более реалистичным

Аргентинская легенда имеет все шансы вернуться в свой родной каталонский коллектив. Месси может пойти на значительное уменьшение заработной платы.

Сага с уходом Лионеля Месси из ПСЖ только набирает обороты. Нереалистичное развитие событий с трансфером аргентинца в Барселону становится все более реальным.

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Все возможно

Руководству ПСЖ все еще не удалось договориться с представителями Лионеля Месси о продолжении сотрудничества. Каталонский коллектив же питает надежду вернуть легенадрного футболиста в свои ряды. К тому же отец Месси недавно был замечен с президентом Барселоны Жоаном Лапортой. Представители Лионеля сообщили, что аргентинец готов согласиться на заработную плату в состоянии "сине-гранатовых" в размере 8 миллионов евро в год.

Для сравнения, в ПСЖ Месси получает около 30 миллионов евро в год. В Барселоне аргентинец станет третьим оплачиваемым игроком команды после Роберта Левандовского и Люка Де Йонга. Если Месси присоединится к каталонцам, то свои контракты с командой продлят Джорди Альба и Серхио Бускетс, которые согласятся на сокращение зарплаты (менее двух миллионов евро в год). Капитаны Барселоны считают, что приход аргентщицы поможет команде завоевать трофеи и легендарные футболисты смогут покинуть Барселону на высокой ноте.

Также Месси рассматривает вариант из Интер Майами, за который выступает Сергей Кривцов. Однако до раздумий над переходом в американский коллектив Месси дойдет в том случае, если его трансфер в Барселону не реализуется. Возвращение Месси в каталонский коллектив все еще сложное дело, однако с течением времени становится все более реальным.

Месси в ПСЖ