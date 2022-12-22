Барселона попытается вернуть Месси после его победы на ЧМ-2022

Каталонский клуб хочет вернуть не только Лионеля Месси, и старые добрые времена побед Барселоны. Каталонцы попытаются уговорить Лео снова надеть сине-гранатовую футболку.

35-летний нападающий ПСЖ может сменить клубную прописку уже летом 2023 года. Барселона хочет вернуть в свою команду Лионеля Месси, 18 декабря поднявшего над своей головой трофей ЧМ-2022.

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Президент каталонского клуба Жоан Лапорт в ближайшее время хочет наладить контакт с Лео для дальнейшего возможного сотрудничества с аргентинцем.

Руководство Барселоны надеется, что Месси вернется в Каталонию после окончания соглашения с ПСЖ, которое истекает 30 июня 2023 года.

Однако в контракте сторон есть пункт пролонгации сроком еще на один год. Недавно СМИ заявили, что ПСЖ уже устно договорился с Лео о продолжении сотрудничества.

На ЧМ-2022 Лионель Месси провел все матчи, отличившиеся 7 голами и 3 результативными передачами.

Барселона надеется, что это уже были фейковые слухи, а летом 2023 года Лионель достанется испанскому гранду абсолютно бесплатно, ведь покинет ПСЖ в статусе свободного агента. Напомним, что в таком статусе Лео как раз перешел во французскую команду.

Барселона сможет усилить возвращение Месси только в том случае, если достанется каталонцам бесплатно.

Ранее Лапорта попросили не переманивать в команде Месси, а вместо этого заняться трансфером 28-летнего Бернарда Силвы из Манчестер Сити.

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