35-річний нападник ПСЖ може змінити клубну прописку вже влітку 2023 року. Барселона хоче повернути у свою команду Ліонеля Мессі, який 18 грудня підійняв над своєю головою трофей ЧС-2022.
Оце так Мессі може похизуватись кубком ЧС-2022 на очах французьких уболівальників ПСЖ та Мбаппе
Може знову вийти на "Камп Ноу"
Президент каталонського клубу Жоан Лапорт найближчим часом хоче налагодити контакт із Лео для подальшої можливої співпраці з аргентинцем.
Керівництво Барселони сподівається, що Мессі повернеться в Каталонію після закінчення угоди з ПСЖ, яка спливає 30 червня 2023 року.
Однак у контракті сторін є пункт пролонгації його терміном ще на один рік. Нещодавно ЗМІ заявили, що ПСЖ вже усно домовився з Лео про продовження співпраці.
Барселона ж сподівається, що це вже були фейкові чутки, а влітку 2023 року Ліонель дістанеться іспанському гранду абсолютно безкоштовно, адже покине ПСЖ у статусі вільного агента. Нагадаємо, що у такому статусі Лео якраз перейшов у французьку команду.
Барселона зможе посилити повернення Мессі лише у тому разі, якщо дістанеться каталонцям безкоштовно.
Раніше Лапорта попросили не переманювати у команді Мессі, а замість цього зайнятись трансфером 28-річного Бернарду Сілви із Манчестер Сіті.
Головне про кар'єру Мессі у Барселоні
- Ліонель Мессі віддав майже усю свою кар'єру каталонській команді. 10 серпня 2021 року змінив сонячну Іспанію на Францію та ПСЖ. Барселона не змогла продовжити контракт із Лео через фінансову заборгованість.
- Трансфер Мессі в ПСЖ значно полегшив трансферний бюджет команди.
- До переїзду в Париж провів за Барселону 778 поєдинків, у яких наколотив 672 голи та віддав 303 результативні передачі. За кар'єру у каталонському клубі заробив 81 жовту картку та лише одного разу був вилучений з футбольного поля.
- З Барселоною здобув 35 трофеїв.